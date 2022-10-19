В Киеве и некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в ряде украинских регионов.
Об опасности предупредили власти Кировоградской, Полтавской, Запорожской областей.
Позже воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях, жителей регионов призвали проследовать в укрытия. Кроме того, аналогичные сообщения опубликовали власти Киева.
По данным украинского «24 канала», тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Донецкой народной республики.
Российские военные с 10 октября наносят удары по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. По данным властей Украины, за это время были разрушены 30% электростанций страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против иранского разработчика БПЛА
- Минздрав: в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
- Эрдоган объявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции
- В Киеве и некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Иран анонсировал ответные санкции против Евросоюза
- Стремоусов: ВСУ перешли в наступление в Херсонской области
- Карпин допустил возвращение Кокорина в сборную России по футболу
- В НХЛ поставили под сомнение участие сборной России в Кубке мира-2024
- «Мало не покажется»: Кадыров пообещал изменение подхода России к спецоперации
- Умер физик-теоретик, академик РАН Валерий Рубаков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru