В Киеве и некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

Об опасности предупредили власти Кировоградской, Полтавской, Запорожской областей.

Позже воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях, жителей регионов призвали проследовать в укрытия. Кроме того, аналогичные сообщения опубликовали власти Киева.

По данным украинского «24 канала», тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Донецкой народной республики.

Российские военные с 10 октября наносят удары по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. По данным властей Украины, за это время были разрушены 30% электростанций страны.

