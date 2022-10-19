В Киеве и некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в ряде украинских регионов.

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Об опасности предупредили власти Кировоградской, Полтавской, Запорожской областей.

Позже воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях, жителей регионов призвали проследовать в укрытия. Кроме того, аналогичные сообщения опубликовали власти Киева.

По данным украинского «24 канала», тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Донецкой народной республики.

Российские военные с 10 октября наносят удары по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. По данным властей Украины, за это время были разрушены 30% электростанций страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРегионыУкраина
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