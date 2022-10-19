«Мало не покажется»: Кадыров пообещал изменение подхода России к спецоперации
Россия изменит подход к специальной военной операции России на Украине, теперь «диктовать условия» будет Москва. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам политика, российское руководство неоднократно предупреждало Киев, что «конкретные меры» в ходе спецоперации пока не приняты.
«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- Минздрав: в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
- Эрдоган объявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции
- В Киеве и некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Иран анонсировал ответные санкции против Евросоюза
- Стремоусов: ВСУ перешли в наступление в Херсонской области
- Карпин допустил возвращение Кокорина в сборную России по футболу
- В НХЛ поставили под сомнение участие сборной России в Кубке мира-2024
- «Мало не покажется»: Кадыров пообещал изменение подхода России к спецоперации
- Умер физик-теоретик, академик РАН Валерий Рубаков
- Матвиенко предложила наказывать сенаторов за опоздания на заседания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru