«Мало не покажется»: Кадыров пообещал изменение подхода России к спецоперации

По словам политика, российское руководство неоднократно предупреждало Киев, что «конкретные меры» в ходе спецоперации пока не приняты.

«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

