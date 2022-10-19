«Мало не покажется»: Кадыров пообещал изменение подхода России к спецоперации

Россия изменит подход к специальной военной операции России на Украине, теперь «диктовать условия» будет Москва. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров выразил уверенность в успешном завершении спецоперации под руководством Суровикина

По словам политика, российское руководство неоднократно предупреждало Киев, что «конкретные меры» в ходе спецоперации пока не приняты.

«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРамзан Кадыров
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