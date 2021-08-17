«Денег не дают!» Лидер украинской оппозиции оценил жизнь без России

«Я согласен с этими высказываниями Януковича. Мы поддерживаем восстановление отношений с Россией. Экономически мы очень сильно потеряли, рабочие места, экспорт. Потеряв Россию, мы особо ничего не приобрели в Евросоюзе. Мы давно живем без Международного валютного фонда. Они не дают денег, боятся, что их здесь украдут», - сказал Бойко.

По мнению сопредседателя ОПЗЖ, для того, чтобы обрести экономическую и политическую независимость, Украине надо налаживать отношения со странами СНГ.

«Надо строить промышленность, а не бегать за кредитами, восстанавливать отношения с Россией, с соседями по СНГ, - это наши традиционные рынки», - заключил собеседник НСН.