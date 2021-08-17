«Денег не дают!» Лидер украинской оппозиции оценил жизнь без России

Украине надо налаживать отношения с Россией и странами СНГ, чтобы обрести экономическую и политическую независимость, сказал НСН Юрий Бойко.

Испорченные отношения Украины с Россией нанесли серьезный урон экономике этой страны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

Ранее бывший президент Виктор Янукович, возглавлявший страну до переворота 2014 года, назвал главной ошибкой Украины за 30 лет отказ от добрососедских отношений с Россией.

Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет

«Я согласен с этими высказываниями Януковича. Мы поддерживаем восстановление отношений с Россией. Экономически мы очень сильно потеряли, рабочие места, экспорт. Потеряв Россию, мы особо ничего не приобрели в Евросоюзе. Мы давно живем без Международного валютного фонда. Они не дают денег, боятся, что их здесь украдут», - сказал Бойко.

По мнению сопредседателя ОПЗЖ, для того, чтобы обрести экономическую и политическую независимость, Украине надо налаживать отношения со странами СНГ.

«Надо строить промышленность, а не бегать за кредитами, восстанавливать отношения с Россией, с соседями по СНГ, - это наши традиционные рынки», - заключил собеседник НСН.

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По мнению экс-президента Украины Виктора Януковича, отказ от добрососедских отношений с Россией привел к войне, расколу общества, разгулу националистов, преследованию оппозиции и глубокому экономическому кризису в его стране.

Ранее политолог и историк Константин Бондаренко сказал «Радиоточке НСН», что украинский лидер Владимир Зеленский приближает страну к распаду, от которого Украину спасают страны-соседи, удерживающие ее в нынешних границах, «как обручи бочку».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Виктор ЯнуковичРоссияУкраина
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