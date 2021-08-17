Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал главную ошибку Киева за 30 лет. По его мнению, таковой является отказ от добрососедских отношений с Россией.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», - передает слова Януковича РИА Новости.

Экс-глава Украины считает, что это привело к войне, расколу общества, разгулу националистов, преследованию оппозиции и глубокому экономическому кризису. Также он отметил, что сейчас жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не поддерживают насильственную украинизацию, а также отказывают крымчанам считать полуостров своей родиной.

Через неделю в Киеве будет праздноваться День Независимости.

Ранее политолог и историк Константин Бондаренко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, кто приближает Украину к развалу.

