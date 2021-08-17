Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет
Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал главную ошибку Киева за 30 лет. По его мнению, таковой является отказ от добрососедских отношений с Россией.
«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», - передает слова Януковича РИА Новости.
Экс-глава Украины считает, что это привело к войне, расколу общества, разгулу националистов, преследованию оппозиции и глубокому экономическому кризису. Также он отметил, что сейчас жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не поддерживают насильственную украинизацию, а также отказывают крымчанам считать полуостров своей родиной.
Через неделю в Киеве будет праздноваться День Независимости.
Ранее политолог и историк Константин Бондаренко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, кто приближает Украину к развалу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет
- Московский планетарий предупредил о приближении к Земле опасного астероида
- В Госдуме оценили идею премировать вакцинирующих россиян медработников
- В МИД России ответили на заявления США по Афганистану
- Талибы объявили всеобщую амнистию для афганских чиновников
- Пользователи обнаружили несостыковку на видео с погибшим мэром Кривого Рога
- Центр «Вектор» сообщил о регистрации «ЭпиВакКороны-Н» в течение августа
- Власти выделят еще 7 млрд рублей на производство «духовно-нравственного» контента
- На Украине запасы газа сократились на 30%
- В Европарламенте испугались прихода России и Китая в Афганистан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru