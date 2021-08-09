Великий разъединитель. В грядущем распаде Украины обвинили Зеленского

«На Украине очень мало того, что объединяет разные регионы. А вызовов, которые стоят перед страной, слишком много. Особенно внешних. Украине так и не удалось создать монолитное государство, и в этом большая проблема. Пока что Украина существует не благодаря какой-то внутренней стабильности, а потому что ее распад не выгоден ее ближайшим соседям. Как обручи бочку, ее соседи сдерживают ее в нынешних границах», - считает эксперт.

По его словам, страну к распаду приближает президент Украины Владимир Зеленский, который, пусть и не специально, но совершает действия, которые разъединяют украинцев.

«У Зеленского сейчас две задачи. Первое – укрепление собственной власти и устранение любой оппозиции. Второе – он играет в интересах транснациональных корпораций и внешних сил. Возможно, иногда даже не зная, что играет не в украинские игры, а в игры глобалистов. Иногда мне кажется, что его во многих вопросах используют втемную. Например, как тотальная украинизация, критика церкви или борьба с олигархами. Мне кажется, что тут он достаточно искренен, потому что для него это дань геополитической моде. Но с другой стороны эти моменты, которые продвигаются, они в стратегическом плане губительны для Украины», - отметил специалист.

При этом он не согласился с прогнозом экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, что распад Украины состоится уже ближайшей осенью.