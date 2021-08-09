Великий разъединитель. В грядущем распаде Украины обвинили Зеленского
Прогнозы о расчленении Украины чересчур апокалиптичны, но проблемы в стране накапливаются, а центробежные силы только растут, рассказал политолог Константин Бондаренко.
От распада Украину спасают соседи, которые удерживают ее в нынешних границах, как бочку обручи. Такое заявление сделал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог и историк Константин Бондаренко.
«На Украине очень мало того, что объединяет разные регионы. А вызовов, которые стоят перед страной, слишком много. Особенно внешних. Украине так и не удалось создать монолитное государство, и в этом большая проблема. Пока что Украина существует не благодаря какой-то внутренней стабильности, а потому что ее распад не выгоден ее ближайшим соседям. Как обручи бочку, ее соседи сдерживают ее в нынешних границах», - считает эксперт.
По его словам, страну к распаду приближает президент Украины Владимир Зеленский, который, пусть и не специально, но совершает действия, которые разъединяют украинцев.
«У Зеленского сейчас две задачи. Первое – укрепление собственной власти и устранение любой оппозиции. Второе – он играет в интересах транснациональных корпораций и внешних сил. Возможно, иногда даже не зная, что играет не в украинские игры, а в игры глобалистов. Иногда мне кажется, что его во многих вопросах используют втемную. Например, как тотальная украинизация, критика церкви или борьба с олигархами. Мне кажется, что тут он достаточно искренен, потому что для него это дань геополитической моде. Но с другой стороны эти моменты, которые продвигаются, они в стратегическом плане губительны для Украины», - отметил специалист.
При этом он не согласился с прогнозом экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, что распад Украины состоится уже ближайшей осенью.
«Я не верю в эти апокалиптические прогнозы Мураева, что уже осенью произойдет расчленение Украины. Да, он во многом утрирует, сгущает краски. Хотя действительно проблем очень много. И они накапливаются. В Украине центробежные силы достаточно мощные. Но я надеюсь, что найдутся здоровые силы, которые смогут действовать в интересах народа, а не внешних игроков», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что уже осенью в глобальном противостоянии «поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину».
Кроме того, политик предположил, что часть территории на юго-востоке Украины достанется России. Мураев заключил, что в итоге от страны останется «небольшой кусочек».
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