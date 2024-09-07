В Киеве, Хмельницкой и Винницкой областях прогремели взрывы

Взрывы прогремели в ряде регионов Украины ночью 7 сентября. Об этом сообщили местные СМИ.

СМИ: Взрывы прогремели в Киеве

По данным телеканала «Общественное», хлопки прозвучали в Николаеве, Киевской, Хмельницкой, Винницкой областях.

Кроме того, телеканал «ТСН» сообщил, что серия взрывов прогремела в Киеве. По его данным, в Печерском и Днепровском районах города упали обломки беспилотников.

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Фото: telegram.org
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