СМИ: Взрывы прогремели в Киеве
31 августа 202403:55
Взрывы прозвучали в Киеве. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
Минувшей ночью в городе трижды объявляли воздушную тревогу. Отмечается, что в Киевской области работают силы ПВО.
«В Киеве прозвучали взрывы», — сообщило СМИ.
О прогремевших в украинской столице взрывах также сообщило издание «Общественное».
Ранее Минобороны России заявило, что утром 26 августа российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Известно, что серьезные повреждения получила дамба Киевской ГЭС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Взрывы прогремели в Киеве
- У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
- В России получили убежище более 400 иностранцев из недружественных государств
- Садовничий заявил, что средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МГУ достиг 86,10
- Гинцбург: Регионы закупили 1,2 млн доз вакцины «Спутник»
- Трамп: Ладить с Россией - это хорошо
- Удар молнии стал причиной остановки Армянской АЭС
- Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети X
- В Германии женщина ранила ножом пятерых пассажиров автобуса
- Россия открыла новый наблюдательный пост в провинции Эль-Кунейтра в Сирии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru