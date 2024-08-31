СМИ: Взрывы прогремели в Киеве

Взрывы прозвучали в Киеве. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Минувшей ночью в городе трижды объявляли воздушную тревогу. Отмечается, что в Киевской области работают силы ПВО.

«В Киеве прозвучали взрывы», — сообщило СМИ.

О прогремевших в украинской столице взрывах также сообщило издание «Общественное».

Ранее Минобороны России заявило, что утром 26 августа российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Известно, что серьезные повреждения получила дамба Киевской ГЭС.

