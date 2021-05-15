В Киеве допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что возможен обмен «предателей из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"» на осужденных в России украинцев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Песков: Суд над Медведчуком не должен стать «охотой на ведьм»

«Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», - считает Данилов.

Напомним, на этой неделе глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук по решению киевского суда отправлен под домашний арест. Политика подозревают в госизмене, в «посягательстве на нарушение обычаев войны», а также расхищении национальных ресурсов в Крыму. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что суд над Медведчуком, показанный в прямом эфире, превратился в «политический фарс».

«Очевидно, что это внешний заказ, потому что Медведчук в своем интервью говорит о «высокопоставленных лицах в государстве». А кто это может быть? Президент, глава парламента, служба безопасности, прокуратура, Ермак (глава офиса президента Украины Андрей Ермак – прим. НСН). То есть идет давление на Украину, хотят привлечь к ответственности Медведчука как лидера ОПЗЖ и «кума Путина». Они же понимают, что это связка. Ему рекомендовали уже давно уехать из Украины», - сказал Олейник.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: украинский политик ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаСудыРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры