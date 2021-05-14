Песков: Суд над Медведчуком не должен стать «охотой на ведьм»

В Москве хотят быть уверенными, что судебный процесс над главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком не станет политической «охотой на ведьм», заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он подтвердил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком, которого украинские власти обвиняют в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

"Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, как можно описать отношения Медведчука с президентом России Владимиром Путиным, Песков сказал, что они знают друг друга и неоднократно встречались.

«Он для Путина является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - добавил Песков.

Накануне журналисты задали Пескову вопрос, может ли Россия предоставить Медведчуку политическое убежище? Пресс-секретарь президента РФ ответил, что насколько в Кремле известно из СМИ, Медведчук находится на Украине и не обращался за политическим убежищем.

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля по делу о госизмене.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что суд над Медведчуком, показанный в прямом эфире, превратился в «политический фарс».

