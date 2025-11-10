В Киеве арестован фигурант дела о хищении 100 миллионов гривен из «Энергоатома»

Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу бывшего руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука, обвиняемого в причастности к хищению около 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) из национальной энергогенерирующей компании «Энергоатом». Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Суд определил для Нестерука альтернативную меру пресечения — залог в размере 25 миллионов гривен (около 600 тысяч долларов). По данным следствия, он организовал поставки оборудования системы радиационного контроля для «Энергоатома» по завышенным ценам.