В Киеве арестован фигурант дела о хищении 100 миллионов гривен из «Энергоатома»
Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу бывшего руководителя компании БК КБР Дмитрия Нестерука, обвиняемого в причастности к хищению около 100 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов) из национальной энергогенерирующей компании «Энергоатом». Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
Суд определил для Нестерука альтернативную меру пресечения — залог в размере 25 миллионов гривен (около 600 тысяч долларов). По данным следствия, он организовал поставки оборудования системы радиационного контроля для «Энергоатома» по завышенным ценам.
Ранее Нестерук был экстрадирован из Германии. Расследование связано со строительством хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле, где, по версии обвинения, произошёл «распил» бюджетных средств.
По этому же делу проходит бывший генеральный директор подразделения «Атомпроектинжиниринг» Николай Божок. Следствие утверждает, что в декабре 2020 года предприятие без проведения тендера заключило договор на достройку хранилища, а впоследствии утроило его стоимость и добавило в проект систему радиационного контроля, реализованную «Энергоатому» по завышенной цене, передает «Радиоточка НСН».
