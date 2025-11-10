Полиция Индии задержала подозреваемого в причастности к взрыву машины в Дели
В индийской столице задержан подозреваемый, которого связывают с взрывом автомобиля у станции метро «Красный форт». По данным телеканала News18, расследование инцидента ведут несколько ведомств, а полиция оцепила район происшествия.
Взрыв прогремел около 18:55 по местному времени у входа №1 станции метро. Загорелись и были повреждены несколько автомобилей, находившихся поблизости. На место направили около 15 пожарных расчетов, движение транспорта в этом районе было временно ограничено, отмечает RT.
В результате происшествия погибли восемь человек, еще 16 получили ранения различной степени тяжести.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил премьер-министру Нарендре Моди о случившемся и мерах, предпринимаемых следственными органами. В Дели введен режим повышенной готовности, характер взрыва пока устанавливается, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru