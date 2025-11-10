США частично смягчили санкции против Сирии

Минфин США объявил о смягчении части ограничений, действующих в отношении Сирии. Решение принято Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC), которое отвечает за реализацию санкционной политики Вашингтона.

Согласно опубликованным изменениям, теперь большинство товаров гражданского назначения американского производства, включая технологии и программное обеспечение, можно поставлять в Сирию или использовать внутри страны без получения специальной лицензии.

США официально сняли санкции с президента Сирии перед визитом в Вашингтон

В американском Минфине подчеркнули, что послабления направлены на облегчение гуманитарных поставок и восстановление гражданской инфраструктуры, разрушенной за годы конфликта.

При этом основные санкции, введенные против режима свергнутого президента Башара Асада и его окружения, остаются в силе. Вашингтон сохраняет политическое давление на сирийские власти, обвиняя их в нарушениях прав человека и подавлении оппозиции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
