США частично смягчили санкции против Сирии

В американском Минфине подчеркнули, что послабления направлены на облегчение гуманитарных поставок и восстановление гражданской инфраструктуры, разрушенной за годы конфликта.

При этом основные санкции, введенные против режима свергнутого президента Башара Асада и его окружения, остаются в силе. Вашингтон сохраняет политическое давление на сирийские власти, обвиняя их в нарушениях прав человека и подавлении оппозиции, передает «Радиоточка НСН».

