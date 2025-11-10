США частично смягчили санкции против Сирии
Минфин США объявил о смягчении части ограничений, действующих в отношении Сирии. Решение принято Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC), которое отвечает за реализацию санкционной политики Вашингтона.
Согласно опубликованным изменениям, теперь большинство товаров гражданского назначения американского производства, включая технологии и программное обеспечение, можно поставлять в Сирию или использовать внутри страны без получения специальной лицензии.
В американском Минфине подчеркнули, что послабления направлены на облегчение гуманитарных поставок и восстановление гражданской инфраструктуры, разрушенной за годы конфликта.
При этом основные санкции, введенные против режима свергнутого президента Башара Асада и его окружения, остаются в силе. Вашингтон сохраняет политическое давление на сирийские власти, обвиняя их в нарушениях прав человека и подавлении оппозиции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США частично смягчили санкции против Сирии
- Минюст признал датское НПО нежелательной организацией в России
- «Праздник со слезами на глазах»: В профсоюзе обозначили главные проблемы МВД
- Россиянам ввели «период охлаждения» мобильного интернета после поездок за рубеж
- «Ловля черной кошки»: Туристам объяснили, как пережить «охлаждение» сим-карт
- Мужчина, раненый при атаке дрона в Белгородской области, скончался в больнице
- СМИ: Прокуратура Словакии не нашла нарушений при передаче Украине МиГ-29
- «Высоцкий и Пересильд»: Почему «Алиса» собрала миллиард, но не «зашла» зрителям
- Пассажиры парома Seabridge получили компенсацию после задержки в Трабзоне
- Россия пока не приняла решения о возможных ядерных испытаниях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru