СК возбудил дело после гибели двух мужчин при взрыве гранаты в КБР

Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело после гибели двух мужчин в результате подрыва гранаты в городе Баксане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По предварительным данным, 8 ноября у ворот частного домовладения на улице Тамбиева между местными жителями 1965 и 1966 годов рождения произошел конфликт из-за долговых обязательств. Во время ссоры один из мужчин привел в действие ручную гранату, что привело к гибели обоих, отмечает RT.

Дело расследуется по статьям о двойном убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывных устройств. Эти преступления предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе источник происхождения гранаты и мотивы участников конфликта, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Кабардино-балкарияСледственный КомитетУголовное Дело

