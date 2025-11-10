СК возбудил дело после гибели двух мужчин при взрыве гранаты в КБР

Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело после гибели двух мужчин в результате подрыва гранаты в городе Баксане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По предварительным данным, 8 ноября у ворот частного домовладения на улице Тамбиева между местными жителями 1965 и 1966 годов рождения произошел конфликт из-за долговых обязательств. Во время ссоры один из мужчин привел в действие ручную гранату, что привело к гибели обоих, отмечает RT.