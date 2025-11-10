СК возбудил дело после гибели двух мужчин при взрыве гранаты в КБР
Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело после гибели двух мужчин в результате подрыва гранаты в городе Баксане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
По предварительным данным, 8 ноября у ворот частного домовладения на улице Тамбиева между местными жителями 1965 и 1966 годов рождения произошел конфликт из-за долговых обязательств. Во время ссоры один из мужчин привел в действие ручную гранату, что привело к гибели обоих, отмечает RT.
Дело расследуется по статьям о двойном убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывных устройств. Эти преступления предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе источник происхождения гранаты и мотивы участников конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил дело после гибели двух мужчин при взрыве гранаты в КБР
- Киркоров и хурма: В России ждут рекордный новогодний «чёс» на корпоративах
- США частично смягчили санкции против Сирии
- Минюст признал датское НПО нежелательной организацией в России
- «Праздник со слезами на глазах»: В профсоюзе обозначили главные проблемы МВД
- Россиянам ввели «период охлаждения» мобильного интернета после поездок за рубеж
- «Ловля черной кошки»: Туристам объяснили, как пережить «охлаждение» сим-карт
- Мужчина, раненый при атаке дрона в Белгородской области, скончался в больнице
- СМИ: Прокуратура Словакии не нашла нарушений при передаче Украине МиГ-29
- «Высоцкий и Пересильд»: Почему «Алиса» собрала миллиард, но не «зашла» зрителям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru