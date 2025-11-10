«Праздник со слезами на глазах»: В профсоюзе обозначили главные проблемы МВД
Сегодня основные проблемы в полиции — низкая зарплата сотрудников МВД и то, что полицейские десятилетиями стоят в очереди на жилье, сказал НСН Михаил Пашкин.
В День сотрудника МВД нельзя забывать о том, что многие проблемы в полиции пока остаются нерешенными: среди них — низкая зарплата полицейских и то, что они вынуждены более чем по десять лет ждать своей очереди на получение жилья. Об этом НСН заявил глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин.
День сотрудника МВД отмечается в России 10 ноября. Впрочем, сегодня это праздник со слезами на глазах, отметил Пашкин: зарплаты полицейских в России — лишь около 60 тысяч рублей, к тому же сотрудники полиции десятилетиями вынуждены стоять в очереди на жилье.
«День сотрудника МВД — праздник со слезами на глазах. Сегодня курьеры получают чуть ли не вдвое больше, чем сотрудники полиции, которые рискуют жизнью и здоровьем, защищая граждан. Хотелось бы предложить президенту часть изъятого у коррупционеров по суду имущества передавать напрямую в фонд МВД на поддержание и тех, кто выявил преступление, и системы в целом. Тогда финансирование полиции было бы намного лучше. А пока Госдума отменила практически все льготы для сотрудников полиции, за исключением одной: субсидии на покупку жилья. Да и жилье сейчас получают только те, кто встал на очередь в 2013 году, а за 12 лет семейное положение меняется очень сильно. Напомню, что глава Минфина Антон Силуанов заявил в Совете Федерации о том, что средняя зарплата сотрудников полиции по России составляет 97 тысяч рублей. Все полицейские говорят, что если бы была такая зарплата, никакого некомплекта не было бы. Непонятно, откуда берутся такие фантастические цифры. Фактически средняя зарплата сотрудников полиции по России — примерно 60 тысяч рублей. Пусть тогда выполняют на деле то, что есть на бумаге», — сказал Пашкин.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в конвойных подразделениях МВД России не хватает почти трети сотрудников — дефицит составляет 29%.
