«День сотрудника МВД — праздник со слезами на глазах. Сегодня курьеры получают чуть ли не вдвое больше, чем сотрудники полиции, которые рискуют жизнью и здоровьем, защищая граждан. Хотелось бы предложить президенту часть изъятого у коррупционеров по суду имущества передавать напрямую в фонд МВД на поддержание и тех, кто выявил преступление, и системы в целом. Тогда финансирование полиции было бы намного лучше. А пока Госдума отменила практически все льготы для сотрудников полиции, за исключением одной: субсидии на покупку жилья. Да и жилье сейчас получают только те, кто встал на очередь в 2013 году, а за 12 лет семейное положение меняется очень сильно. Напомню, что глава Минфина Антон Силуанов заявил в Совете Федерации о том, что средняя зарплата сотрудников полиции по России составляет 97 тысяч рублей. Все полицейские говорят, что если бы была такая зарплата, никакого некомплекта не было бы. Непонятно, откуда берутся такие фантастические цифры. Фактически средняя зарплата сотрудников полиции по России — примерно 60 тысяч рублей. Пусть тогда выполняют на деле то, что есть на бумаге», — сказал Пашкин.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в конвойных подразделениях МВД России не хватает почти трети сотрудников — дефицит составляет 29%.

