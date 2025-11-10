Минюст признал датское НПО нежелательной организацией в России

Министерство юстиции включило в перечень нежелательных организаций датский Совет министров Северных стран (The Nordic Council of Ministers). Соответствующая запись опубликована в базе данных ведомства.

В документе уточняется, что организация зарегистрирована в Королевстве Дания. Решение означает, что на территории России запрещается деятельность структуры и любых связанных с ней проектов или представительств, отмечает RT.

Совет министров Северных стран — межправительственная организация, объединяющая Данию, Норвегию, Швецию, Финляндию и Исландию, а также автономные территории — Гренландию, Фарерские острова и Аландские острова.

Организация занимается координацией сотрудничества между странами Северной Европы в области политики, экономики, культуры и экологии, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
