В Киеве анонсировали национализацию всей российской собственности на Украине

Власти Украины намерены национализировать всю российскую собственность в стране. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

СМИ: Украина хочет национализировать в Измаиле корабли под флагом РФ

«Принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Российская Федерация», — заявил Шмыгаль в эфире телеканала «Рада».

Украинский премьер добавил, что Киев хочет использовать и замороженные активы РФ в других странах.

Ранее Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян и других граждан, которые поддерживают военную операцию России на Украине, напоминает RT. Имущество могут изъять по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) или суда, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Facebook / Денис Шмыгаль
ТЕГИ:РоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры