В Киеве анонсировали национализацию всей российской собственности на Украине
Власти Украины намерены национализировать всю российскую собственность в стране. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Российская Федерация», — заявил Шмыгаль в эфире телеканала «Рада».
Украинский премьер добавил, что Киев хочет использовать и замороженные активы РФ в других странах.
Ранее Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян и других граждан, которые поддерживают военную операцию России на Украине, напоминает RT. Имущество могут изъять по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) или суда, пишет РИА ФАН.
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