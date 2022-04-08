В Киеве анонсировали национализацию всей российской собственности на Украине

«Принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Российская Федерация», — заявил Шмыгаль в эфире телеканала «Рада».

Украинский премьер добавил, что Киев хочет использовать и замороженные активы РФ в других странах.

Ранее Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян и других граждан, которые поддерживают военную операцию России на Украине, напоминает RT. Имущество могут изъять по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) или суда, пишет РИА ФАН.

