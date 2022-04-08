СМИ: Украина хочет национализировать в Измаиле корабли под флагом РФ
8 апреля 202208:16
Власти Украины хотят национализировать корабли под российскими флагами, находящиеся на судоремонтном заводе в Одесской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Максим Марченко.
Отмечается, что сейчас они расположены в Измаиле.
Ранее Верховная рада на Украине приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает российскую спецоперацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru