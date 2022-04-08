СМИ: Украина хочет национализировать в Измаиле корабли под флагом РФ

Власти Украины хотят национализировать корабли под российскими флагами, находящиеся на судоремонтном заводе в Одесской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Максим Марченко.

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Отмечается, что сейчас они расположены в Измаиле.

Ранее Верховная рада на Украине приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает российскую спецоперацию.

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ФОТО: pixabay.com
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