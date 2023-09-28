В Киев прибыл новый министр обороны Британии
28 сентября 202309:06
В Киев с необъявленным визитом прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он назвал содержательной встречу с Шаппсом, и отметил, что беседа прошла на территории Офиса президента Украины. В ходе встречи стороны отметили украинско-британское укрепление в военной сфере.
Новый министр обороны Британии перепутал военно-морские силы страны с военно-воздушными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru