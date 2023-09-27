Володин назвал Зеленского позором еврейского народа

По его мнению, президент Украины и премьер-министр Канады Джастин Трюдо «спрятались за спину» спикера палаты общин, возложив на него ответственность за скандал с ветераном СС «Галичина».

Родившийся в еврейской семье Зеленский, считает Володин, «выжидает, всем видом показывая, что как будто его там не было». А канадскому премьеру следует уйти в отставке за пропаганду нацизма. То же самое, добавил спикер Госдумы, должен сделать и Зеленский.

Чествованием ветерана оба политика оскорбили пять миллионов жертв нацистов, подытожил политик.

Накануне спикер парламента Канады Энтони Рота подал в отставку после скандала с нацистом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».