Володин назвал Зеленского позором еврейского народа
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Зеленского позором еврейского народа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, президент Украины и премьер-министр Канады Джастин Трюдо «спрятались за спину» спикера палаты общин, возложив на него ответственность за скандал с ветераном СС «Галичина».
Родившийся в еврейской семье Зеленский, считает Володин, «выжидает, всем видом показывая, что как будто его там не было». А канадскому премьеру следует уйти в отставке за пропаганду нацизма. То же самое, добавил спикер Госдумы, должен сделать и Зеленский.
Чествованием ветерана оба политика оскорбили пять миллионов жертв нацистов, подытожил политик.
Накануне спикер парламента Канады Энтони Рота подал в отставку после скандала с нацистом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru