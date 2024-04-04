В КГБ Белоруссии раскрыли схему запуска украинских дронов
Комитет государственной безопасности Белоруссии раскрыл, как украинским спецслужбам удается запускать беспилотные летательные аппараты с территории Смоленской области, сообщает белорусский телеканал ОНТ.
В ведомстве отметили, что представители Службы безопасности Украины вербуют за деньги белорусов для того, чтобы они отправились в Смоленскую область, нашли там схроны с украинскими беспилотниками со взрывчаткой и произвели их запуск по инструкции.
«Комитет госбезопасности провел сразу несколько спецопераций и пресек деятельность агентов», - отмечается в сообщении телеканала.
Сумма, которую получают завербованные жители Белоруссии за запуск дронов со взрывчаткой в России, составляет от 230 до 275 тысяч рублей.
Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников призвал признать СБУ террористической организацией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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