Изгнание Зеленским «разбойника» в Борисполе сочли популизмом
Руководитель фонда «Украинская политика» заявил НСН, что президент Украины пытается купить себе время проверенными приемами.
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполя секретаря городского совета Ярослава Годунко, ранее осужденного за разбой с причинением тяжелых телесных повреждений, сообщают украинские СМИ.
Такими поступками Зеленский пытается проверенным методом популизма заручиться поддержкой населения, пока не может предпринимать реальных действий, заявил в эфире НСН руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Есть часть граждан, которые хотят экшна и которые рассматривают любого чиновника как потенциального врага. Соответственно, если президент наказывает чиновника, неважно виноват или не виноват, к какой партии принадлежит, это воспринимается частью граждан как позитивное явление. На самом деле, это признак популизма. В данной ситуации Зеленский, который понимает, что популизм помог ему стать президентом, дальше продолжает придерживаться своего амплуа», — пояснил политолог.
По его словам, украинский лидер и дальше продолжит прибегать к приемам популизма, и более того, это будет идти ему на пользу, пока не проявится эффект от его реальных действий.
«Необходимо, чтобы какие-то действия популистского характера подкреплялись какими-то хотя бы минимальными позитивными сдвигами, реально ощутимыми. Пока что результатов нет, и понятно, что быстро результатов невозможно получить, поэтому он пользуется такими проверенными приемами», — сказал Константин Бондаренко.
Собеседник НСН добавил, что у Зеленского была неплохая идея относительно встречи с российским президентом Владимиром Путиным, хотя и очень наивная относительно присутствия на ней иностранных лидеров. Помимо этого, политолог не увидел хороших идей у президента Украины.
«Других инициатив пока что не видно. Понятно, у президента нет сегодня ни влияния на кабинет министров, ни своих министров, ни своих силовиков, ни вообще других рычагов влияния. Так что пока что приходится подменять все банальным популизмом», — резюмировал политолог.
Напомним, что 8 июля Зеленский разместил на своей станице в Facebook видеообращение, в котором, в частности, предложил президенту РФ «поговорить» в столице Белоруссии и обсудить Крым и Донбасс. Президент Украины также считает, что в этой встрече могут принять участие президент США, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии и лидер Франции.
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