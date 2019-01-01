Изгнание Зеленским «разбойника» в Борисполе сочли популизмом

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполя секретаря городского совета Ярослава Годунко, ранее осужденного за разбой с причинением тяжелых телесных повреждений, сообщают украинские СМИ.

Такими поступками Зеленский пытается проверенным методом популизма заручиться поддержкой населения, пока не может предпринимать реальных действий, заявил в эфире НСН руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.﻿

«Есть часть граждан, которые хотят экшна и которые рассматривают любого чиновника как потенциального врага. Соответственно, если президент наказывает чиновника, неважно виноват или не виноват, к какой партии принадлежит, это воспринимается частью граждан как позитивное явление. На самом деле, это признак популизма. В данной ситуации Зеленский, который понимает, что популизм помог ему стать президентом, дальше продолжает придерживаться своего амплуа», — пояснил политолог.

По его словам, украинский лидер и дальше продолжит прибегать к приемам популизма, и более того, это будет идти ему на пользу, пока не проявится эффект от его реальных действий.

«Необходимо, чтобы какие-то действия популистского характера подкреплялись какими-то хотя бы минимальными позитивными сдвигами, реально ощутимыми. Пока что результатов нет, и понятно, что быстро результатов невозможно получить, поэтому он пользуется такими проверенными приемами», — сказал Константин Бондаренко.