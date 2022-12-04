В Ирландии назвали ЕС решить конфликт на Украине миром
Европейскому союзу нужно перестать раздувать пламя конфликта вокруг Украины и решать вопрос дипломатией, заявил политик из Ирландии Майкл Макнамара в своем обращении к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
«Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны», — заявил он.
Макнамара считает, что Евросоюз создавали для поддержания мира, поэтому объединение не должно отходить от этой цели.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса. По его словам, не смотря на это, им следует убедить Киев сесть за стол переговоров с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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