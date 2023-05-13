СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области

Ранее в украинской столице и области, а также ряде регионов на востоке, юге и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.

По данным издания «Зеркало недели», в Киеве и области работает система противовоздушной обороны. О звуках взрывов в Киеве также сообщает украинский канал «ТСН».

В областной военной администрации предупредили об угрозе атаки беспилотников, отметив, что силы ПВО работают по целям.

Вечером 9 мая взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

