СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области

Взрывы прозвучали в субботу в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили местные СМИ.

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Ранее в украинской столице и области, а также ряде регионов на востоке, юге и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.

По данным издания «Зеркало недели», в Киеве и области работает система противовоздушной обороны. О звуках взрывов в Киеве также сообщает украинский канал «ТСН».

В областной военной администрации предупредили об угрозе атаки беспилотников, отметив, что силы ПВО работают по целям.

Вечером 9 мая взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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