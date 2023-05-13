СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области
Взрывы прозвучали в субботу в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили местные СМИ.
Ранее в украинской столице и области, а также ряде регионов на востоке, юге и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.
По данным издания «Зеркало недели», в Киеве и области работает система противовоздушной обороны. О звуках взрывов в Киеве также сообщает украинский канал «ТСН».
В областной военной администрации предупредили об угрозе атаки беспилотников, отметив, что силы ПВО работают по целям.
Вечером 9 мая взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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