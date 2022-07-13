В Херсонской ВГА заявили, что Украина поджигает пшеничные поля на границе региона
Украинские силовики совершали диверсии на границе с Херсонской областью, поджигая поля пшеницы. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — заявил Стремоусов в беседе с РИА Новости.
Замглавы ВГА отметил, что в Киеве не беспокоятся о посевах для граждан, пишет РИА ФАН. По словам Стремоусова, сами украинские власти живут за счет западных грантов, указывает телеканал «360».
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