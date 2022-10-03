В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии

По его словам, украинские военнослужащие пытались прорвать оборону на Николаевском направлении. Так, ВСУ продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан, но там, указал Стремоусов, получили «люлей» от ВКС России.

Ранее, 2 октября, Минобороны РФ сообщило, что на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

