В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии

В Херсонской области пресечены попытки прорыва армии Украины, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

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По его словам, украинские военнослужащие пытались прорвать оборону на Николаевском направлении. Так, ВСУ продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан, но там, указал Стремоусов, получили «люлей» от ВКС России.

Ранее, 2 октября, Минобороны РФ сообщило, что на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонРоссияУкраина
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