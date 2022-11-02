В Херсонской области отразили новые попытки прорывов ВСУ

По его словам, украинские военные «традиционно» были вынуждены отойти на свои позиции. Стремоусов подчеркнул, что ситуация на линии фронта остается без изменений.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более двадцати чеченских бойцов погибли в ходе артобстрела в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

