В Херсонской области отменили праздничные мероприятия 9 мая
13 апреля 202300:36
Связанные с празднованием Дня Победы массовые мероприятия отменили в Херсонской области. Об этом в эфире телеканала «Таврия» заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Мероприятий не будет по соображениям безопасности, уточнил Сальдо. Он напомнил, что регионе действует военное положение.
Врио губернатора добавил, что многие жители Херсонской области все равно отметят 9 мая по собственной инициативе.
Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая, сообщили в Кремле. Генеральная репетиция пройдет 7 мая, пишет «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru