В Херсонской области отменили праздничные мероприятия 9 мая

Связанные с празднованием Дня Победы массовые мероприятия отменили в Херсонской области. Об этом в эфире телеканала «Таврия» заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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Мероприятий не будет по соображениям безопасности, уточнил Сальдо. Он напомнил, что регионе действует военное положение.

Врио губернатора добавил, что многие жители Херсонской области все равно отметят 9 мая по собственной инициативе.

Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая, сообщили в Кремле. Генеральная репетиция пройдет 7 мая, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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