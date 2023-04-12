В Херсонской области заявили о готовности к контрнаступлению ВСУ
Херсонская область готова к контрнаступлению украинских войск, шансов у противника нет, считает врио губернатора региона Владимир Сальдо. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Сальдо отметил, что на линии боевого соприкосновения уже заметны некоторые признаки обострения.
«Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — подчеркнул врио главы области.
По мнению Сальдо, США гонят украинскую армию в наступление, чтобы «повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей», пишет «Свободная пресса». При этом «команда комедиантов» в Киеве боится активных действий и затягивает исполнение приказа Вашингтона.
Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление украинских войск может начаться летом, пишет РИА ФАН.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- В Крыму и Севастополе не будут проводить парады и шествия 1 и 9 мая
- В Минцифры допустили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва
- СМИ: Сербия согласилась поставить вооружение Украине
- Марочко: ВСУ накапливают силы на Купянском направлении
- В Херсонской области заявили о готовности к контрнаступлению ВСУ
- СМИ: В России предложили увеличить штрафы за незаконное использование газовых баллонов
- МИД предупредил об угрозах пассажирскому авиасообщению из-за поставок Украине ПЗРК
- СМИ: Отправка американских военных на Украину спровоцирует эскалацию
- Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми
- СМИ: Российский спецназ уничтожил колонну танков ВСУ под Угледаром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru