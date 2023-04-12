Сальдо отметил, что на линии боевого соприкосновения уже заметны некоторые признаки обострения.

«Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — подчеркнул врио главы области.

По мнению Сальдо, США гонят украинскую армию в наступление, чтобы «повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей», пишет «Свободная пресса». При этом «команда комедиантов» в Киеве боится активных действий и затягивает исполнение приказа Вашингтона.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление украинских войск может начаться летом, пишет РИА ФАН.

