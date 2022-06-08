Росгвардия ликвидировала крупные схроны с оружием и боеприпасами в Донбассе

Росгвардейцы ликвидировали крупные схроны с оружием в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Так, в одном из населенных пунктов Луганской народной республики военнослужащие обнаружили 155 снарядов «Град», 20 снарядов калибра 152 мм от самоходной артиллерийской установки, 13 огнеметов.