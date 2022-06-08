Росгвардия ликвидировала крупные схроны с оружием и боеприпасами в Донбассе
Росгвардейцы ликвидировали крупные схроны с оружием в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Так, в одном из населенных пунктов Луганской народной республики военнослужащие обнаружили 155 снарядов «Град», 20 снарядов калибра 152 мм от самоходной артиллерийской установки, 13 огнеметов.
«В этом же населенном пункте тактическими группами Росгвардии были найдены пять гранатометов и более 90 выстрелов к ним, более 200 гранат различных модификаций, в том числе и иностранного производства, 11 автоматов Калашникова, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Утес", более 27 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, мины, запалы к гранатам», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в Донецкой народной республике росгвардейцы нашли ПТРК NLAW, две ПТУР, 14 выстрелов к РПГ, 15 боеприпасов для гранатомета ВОГ-25, более шестидесяти 120-мм танковых снарядов, 84-мм гранатомет иностранного производства, 56 ВОГ-17, 13 120-мм мин, сотню «коктейлей Молотова» и более 900 патронов к стрелковому оружию.
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