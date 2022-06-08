Росгвардия ликвидировала крупные схроны с оружием и боеприпасами в Донбассе

Росгвардейцы ликвидировали крупные схроны с оружием в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Так, в одном из населенных пунктов Луганской народной республики военнослужащие обнаружили 155 снарядов «Град», 20 снарядов калибра 152 мм от самоходной артиллерийской установки, 13 огнеметов.

ВС России нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова

«В этом же населенном пункте тактическими группами Росгвардии были найдены пять гранатометов и более 90 выстрелов к ним, более 200 гранат различных модификаций, в том числе и иностранного производства, 11 автоматов Калашникова, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Утес", более 27 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, мины, запалы к гранатам», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в Донецкой народной республике росгвардейцы нашли ПТРК NLAW, две ПТУР, 14 выстрелов к РПГ, 15 боеприпасов для гранатомета ВОГ-25, более шестидесяти 120-мм танковых снарядов, 84-мм гранатомет иностранного производства, 56 ВОГ-17, 13 120-мм мин, сотню «коктейлей Молотова» и более 900 патронов к стрелковому оружию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ДонбассУкраинаРосгвардия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры