Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области крупный украинский схрон с вооружением

Росгвардия обнаружила крупный схрон с оружием и боеприпасами сил специальных операций Украины в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Отмечается, что военнослужащие обнаружили объект в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Изюмском районе.

«Обследуя район опорного пункта, обеспечивающего движение воинских колонн, росгвардейцы обнаружили в лесном массиве два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета», — подчеркнули в Росгвардии.

Также в схроне нашли большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия. Своевременно обнаружив тайник, Росгвардия сорвала планы украинских силовиков по «внезапному нападению на колонны российских войск».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:УкраинаРосгвардия
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