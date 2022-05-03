Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области крупный украинский схрон с вооружением
Росгвардия обнаружила крупный схрон с оружием и боеприпасами сил специальных операций Украины в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что военнослужащие обнаружили объект в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Изюмском районе.
«Обследуя район опорного пункта, обеспечивающего движение воинских колонн, росгвардейцы обнаружили в лесном массиве два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета», — подчеркнули в Росгвардии.
Также в схроне нашли большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия. Своевременно обнаружив тайник, Росгвардия сорвала планы украинских силовиков по «внезапному нападению на колонны российских войск».
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