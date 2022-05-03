Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области крупный украинский схрон с вооружением

Отмечается, что военнослужащие обнаружили объект в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Изюмском районе.

«Обследуя район опорного пункта, обеспечивающего движение воинских колонн, росгвардейцы обнаружили в лесном массиве два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета», — подчеркнули в Росгвардии.

Также в схроне нашли большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия. Своевременно обнаружив тайник, Росгвардия сорвала планы украинских силовиков по «внезапному нападению на колонны российских войск».

