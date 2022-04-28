В Херсонской области исключили возможность возвращения под контроль Украины
Херсонская область не вернется под контроль Украины. Об этом заявил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, возвращение области, взятой под контроль российскими войсками в рамках специальной военной операции, под управление Киева невозможно.
«Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
Зампред военно-гражданской администрации подчеркнул, что сейчас главной задачей является восстановление экономики области, отмечает телеканал «360». Проводить референдумы о будущем Херсонской области пока не планируется, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- Евро упал ниже 75 рублей впервые с 2020 года
- Под Белгородом гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины
- В Госдуме возмутились продажей в России книг Акунина, Быкова, Глуховского и Парфенова
- В Херсонской области исключили возможность возвращения под контроль Украины
- Банки попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот
- СМИ: Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию
- Херсонская область перейдет в рублевую зону с 1 мая
- Посольство России: Эксперты в США изучают данные о биолабораториях на Украине
- В США одобрили законопроект об изъятии связанных с Россией активов для помощи Украине
- Экс-губернатору Сахалина дали 15 лет колонии по делу о коррупции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru