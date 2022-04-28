В Херсонской области исключили возможность возвращения под контроль Украины

Херсонская область не вернется под контроль Украины. Об этом заявил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсонская область перейдет в рублевую зону с 1 мая

По словам чиновника, возвращение области, взятой под контроль российскими войсками в рамках специальной военной операции, под управление Киева невозможно.

«Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Зампред военно-гражданской администрации подчеркнул, что сейчас главной задачей является восстановление экономики области, отмечает телеканал «360». Проводить референдумы о будущем Херсонской области пока не планируется, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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