В Херсонской области исключили возможность возвращения под контроль Украины

По словам чиновника, возвращение области, взятой под контроль российскими войсками в рамках специальной военной операции, под управление Киева невозможно.

«Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Зампред военно-гражданской администрации подчеркнул, что сейчас главной задачей является восстановление экономики области, отмечает телеканал «360». Проводить референдумы о будущем Херсонской области пока не планируется, пишет Ura.ru.

