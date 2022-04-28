Херсонская область перейдет в рублевую зону с 1 мая

«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — подчеркнул Стремоусов.

На переходный период отводят до четырех месяцев, пишет «Свободная пресса». В это время в регионе на юге Украины, который взят под контроль российскими силами, можно будет пользоваться и рублями, и гривнами.

После область полностью перейдет на расчеты в российской валюте, отмечает РИА ФАН.

