В МВД ЛНР сообщили о бегстве наемников из Северодонецка

Иностранные наемники покинули Северодонецк и оставили там оружие. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

Отмечается, что об их бегстве рассказал военнопленный, который показывал им дорогу.