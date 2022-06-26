В МВД ЛНР сообщили о бегстве наемников из Северодонецка
Иностранные наемники покинули Северодонецк и оставили там оружие. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.
Отмечается, что об их бегстве рассказал военнопленный, который показывал им дорогу.
По словам Киселева, ночью 26 июня из города спешно бежали наемники из Германии, Польши, США и Франции. По некоторым данным, они разделились на группы по два-три человека и ушли в Лисичанск.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, который находится во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе.
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