В МВД ЛНР сообщили о бегстве наемников из Северодонецка

Иностранные наемники покинули Северодонецк и оставили там оружие. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

Отмечается, что об их бегстве рассказал военнопленный, который показывал им дорогу.

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По словам Киселева, ночью 26 июня из города спешно бежали наемники из Германии, Польши, США и Франции. По некоторым данным, они разделились на группы по два-три человека и ушли в Лисичанск.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, который находится во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе.

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Фото: sd.ua
ТЕГИ:СпецоперацияНаемникиМВДЛНР
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