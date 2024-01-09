В Херсоне снесли памятник Владимиру Маяковскому
9 января 202420:37
В подконтрольном украинским властям Херсоне демонтировали бюст поэта Владимира Маяковского.
Фото сноса памятника опубликованы в Telegram-канале «Деколонизация. Украина». Бюст находился рядом с лицеем на улице Сретенская.
В Херсоне возникла первая футуристическая поэтическая группа «Гилея». В нее входили Владимир Маяковской и Велимир Хлебников.
Связанные с Россией и СССР памятники на Украине сносят с 2015 года. Демонтировано уже более 2,5 тысячи монументов.
В ноябре в Киеве снесли памятник Александру Пушкину, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru