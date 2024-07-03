В Харьковской области принудительно эвакуируют детей Волчанской общины
Принудительную эвакуацию детей проведут в Волчанской общине Харьковской области. Об этом заявил глава районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, передает украинское издание «Общественное».
«Принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах общины», — указал чиновник.
Власти планируют вывезти 112 детей с территории в 20-30 км от границы с Россией. Гамбарашвили указал, что в общей сложности в общине находятся 2,5 тысячи человек, в самом Волчанске остаются около 30 жителей.
Ранее украинская сторона начала принудительную эвакуацию в Торецке, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru