В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков

Ожоги различной степени тяжести получили пять подростков. Пострадавшим от 11 до 17 лет.

О причинах конфликта не сообщается. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Ранее в Курганской области задержали 22-летнего мужчину, который облил бензином и поджег двух подростков. Один из пострадавших скончался, передает «Радиоточка НСН».

