В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков
28 ноября 202323:56
В селе Станичное Харьковской области мужчина облил бензином несовершеннолетних и поджег их, пишет украинское издание «Обозреватель».
Ожоги различной степени тяжести получили пять подростков. Пострадавшим от 11 до 17 лет.
О причинах конфликта не сообщается. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.
Ранее в Курганской области задержали 22-летнего мужчину, который облил бензином и поджег двух подростков. Один из пострадавших скончался, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru