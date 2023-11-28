В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег подростков

В селе Станичное Харьковской области мужчина облил бензином несовершеннолетних и поджег их, пишет украинское издание «Обозреватель».

В Нижегородской области мужчина облил сестру бензином и поджег

Ожоги различной степени тяжести получили пять подростков. Пострадавшим от 11 до 17 лет.

О причинах конфликта не сообщается. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Ранее в Курганской области задержали 22-летнего мужчину, который облил бензином и поджег двух подростков. Один из пострадавших скончался, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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