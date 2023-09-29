В Нижегородской области мужчина облил сестру бензином и поджег
Житель города Заволжье Нижегородской области облил сестру бензином и поджег, заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Инцидент произошел 28 сентября. 55-летний мужчина поссорился с сестрой, облил ее бензином и поджег.
Женщина погибла. Ее брат признал вину в совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело по п.«д» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью») В ближайшее время мужчине предъявят обвинения.
Следственный комитет РФ по Челябинской области ранее возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на протяжении 14 лет удерживал в своем доме девушку, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru