В Нижегородской области мужчина облил сестру бензином и поджег

Житель города Заволжье Нижегородской области облил сестру бензином и поджег, заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

СК ужесточил обвинение пермскому подростку, который поджег девушку

Инцидент произошел 28 сентября. 55-летний мужчина поссорился с сестрой, облил ее бензином и поджег.

Женщина погибла. Ее брат признал вину в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по п.«д» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью») В ближайшее время мужчине предъявят обвинения.

Следственный комитет РФ по Челябинской области ранее возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на протяжении 14 лет удерживал в своем доме девушку, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Следственный КомитетПоджогНижегородская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры