В Харькове заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры
30 мая 202405:02
В Харькове в одном из районов под удар попал объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram глава города Игорь Терехов.
Ранее сообщалось о серии взрывов на фоне воздушной тревоги.
Кроме того, взрыв прогремел в Днепропетровске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru