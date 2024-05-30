В Харькове заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры

В Харькове в одном из районов под удар попал объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram глава города Игорь Терехов.

Путин: События в Харьковской области спровоцировали страны НАТО

Ранее сообщалось о серии взрывов на фоне воздушной тревоги.

Кроме того, взрыв прогремел в Днепропетровске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыХарьков

Горячие новости

Все новости

партнеры