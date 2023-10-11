В Харькове на станции метро «Пушкинская» убрали элементы со стихами поэта

На станции «Пушкинская» Харьковского метрополитена демонтировали элементы декора со стихами поэта. Об этом сообщается в социальных сетях.

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Вид станции после демонтажа опубликовал Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Убраны элементы, посвященные жизни Пушкина и содержащие выдержки из его стихотворений. Отмечается, что в ближайшее время на станции демонтируют два барельефа.

В июне 2023 года со здания Харьковского театра имени Пушкина убрали упоминание о поэте.

Ранее жители Одессы в ходе общегородского голосования не поддержали инициативу о переименовании площади Льва Толстого, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:МетроАлександр ПушкинХарьковУкраина

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