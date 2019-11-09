В Госдуме с осторожностью высказались об отводе войск в Донбассе

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и украинские военные начали разведение сил в районе поселка Петровское на линии соприкосновения в Донбассе. Сообщается, что сторонами были выпущены белые сигнальные ракеты, символизирующие о готовности к разведению. После этого запустили зеленые в качестве сигнала о начале операции.

Как сообщает Интерфакс, разведение сил должно происходить зеркально на расстоянии 1 км от линии разграничения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН позитивно оценил начавшийся на Донбассе процесс разведения войск сил народного ополчения и ВСУ. Однако, напомнил о многочисленных попытках Украины нарушить условия выполнения Минских соглашений, предусматривающих разведение военных сил по линии соприкосновения.

«Смотрю с оптимизмом на перспективы происходящих событий. Вместе с тем не могу не отметить, что украинская сторона всячески пытается найти причины на несоблюдения условий Минских соглашений. При этом все понимают, другого пути, кроме как мирного урегулирования вопроса со стороны ДНР и ЛНР и украинских ВСУ нет. Хочу еще раз заявить, украинской стороне нужно реально от слов переходить к делу. Отвод ополчения ДНР от линии соприкосновения – реальные шаги по выполнению Минских соглашений. Надеюсь, и Украина, со своей стороны, будет их полностью соблюдать», - выразил надежду парламентарий.