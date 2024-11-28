СМИ: Будущий советник Трампа рассматривает идею прекращения огня на Украине

По его словам, «нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир». По данным телеканала, в настоящее время прорабатываются детали стратегии. Администрация Трампа, скорее всего, будет стремиться к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт на время переговоров.

Уолтц придерживается жесткой позиции в вопросах внешней политики, включая критику Китая, который он называет «экзистенциальной угрозой», а также осуждает малые расходы стран НАТО на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

