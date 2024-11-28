СМИ: Будущий советник Трампа рассматривает идею прекращения огня на Украине
Будущий советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц ищет оптимальное решение украинского кризиса, сообщает CNN.
По его словам, «нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир». По данным телеканала, в настоящее время прорабатываются детали стратегии. Администрация Трампа, скорее всего, будет стремиться к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт на время переговоров.
Уолтц придерживается жесткой позиции в вопросах внешней политики, включая критику Китая, который он называет «экзистенциальной угрозой», а также осуждает малые расходы стран НАТО на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru