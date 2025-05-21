Если Киев откажется от условий России в мирном урегулировании, необходимо создавать буферную зону через Одессу и Харьков, только так можно остановить обстрелы российских территорий, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Результаты телефонных переговоров главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 19 мая не только «ошарашили» европейских лидеров, но и вызвали критику в самих Штатах. Так, госсекретарю США Марко Рубио пришлось делать заявление, что Трамп не пошел ни на какие уступки главе России в контексте урегулирования российско-украинского конфликта. Переговоры России и Украины могут продолжиться в июне, говорят эксперты. При этом позиции Москвы и Киева пока не близки, особенно по ключевым вопросам. Соболев отметил, что Европа планирует продолжать конфликт от лица Украины.