Генерал из Госдумы призвал создать буферную зону от Одессы до Харькова

Член комитета Госдумы по обороне, генерал Соболев заявил НСН, что в случае перемирия на 30 дней страны Европы просто довооружат Украину. 

Если Киев откажется от условий России в мирном урегулировании, необходимо создавать буферную зону через Одессу и Харьков, только так можно остановить обстрелы российских территорий, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Результаты телефонных переговоров главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 19 мая не только «ошарашили» европейских лидеров, но и вызвали критику в самих Штатах. Так, госсекретарю США Марко Рубио пришлось делать заявление, что Трамп не пошел ни на какие уступки главе России в контексте урегулирования российско-украинского конфликта. Переговоры России и Украины могут продолжиться в июне, говорят эксперты. При этом позиции Москвы и Киева пока не близки, особенно по ключевым вопросам. Соболев отметил, что Европа планирует продолжать конфликт от лица Украины.

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«Мы должны достичь целей СВО – демилитаризация и денацификация Украины. Самым лучшим вариантом было бы создание единого Союзного государства – Россия, Украина и Белоруссия. Мы – один народ, мы хотим освобождения от фашизма. Что касается тактического перемирия, конечно, оно нам не нужно. Страны Европы без стеснений говорят, что они Украину довооружат, обучат, и военные действия разгорятся с новой силой через месяц», - отметил депутат.

По его словам, Киев продолжает обстреливать российские территории, включая Курскую область.

«Я буквально сейчас разговаривал с представителем Курской области. Он сказал, что ситуация стала даже хуже, обстреливают HIMARS и Storm Shadow. Конечно, буферная зона нужна! И в Сумской, и в Харьковской областях, Харьков, Днепропетровск, Николаевская область, Одесская…Там такие же люди, они сейчас говорят, что русские. Буферная зона должна продвинуться настолько, чтобы эти ракеты не могли достигнуть наших субъектов», - заключил собеседник НСН.

Россия готова обсуждать варианты прекращения боевых действий на какие-то периоды, но это при условии достижения договоренностей по другим ключевым моментам, включая признание российских территорий, заявил ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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