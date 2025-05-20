«Америка во главе с Трампом хочет добиться мира на Украине, поэтому хочет сделать все, чтобы мирные переговоры между Россией и Украиной начались. Евросоюз стоит на других позициях, там считают, что Украина не должна терять территории. Этот лозунг не меняется. Стратегия Европы направлена на то, чтобы через ожесточение санкций сделать Россию более сговорчивой, чтобы Россия уступила какие-то территории. Самый сложный вопрос – территориальный. Я не вижу там никаких подвижек пока. Европейцы будут уговаривать украинцев до последнего не уступать территории. Для Европы это означает продвижение России на запад, для них это личная проблема и катастрофа. В итоге переговоры должны вестись между Россией и Украиной, хотя многие решения будут приниматься европейцами», - отметил он.

При этом, по его словам, европейские страны боятся выхода американского лидера Дональда Трампа из переговорного процесса, а на Россию хотят повлиять санкциями.

«Украина будет дальше получать оружие от ЕС, но у Европы нет таких возможностей, как у США. Поэтому Европа будет пытаться сломать Трампа, склонить его на свою сторону, раздробить правящий класс в Америке, чтобы там повлияли на Трампа. У Европы остается только один рычаг – ожесточение санкций. Но новые санкции все больше ударяют по экономике самой Европы. Пока Китай и Индия сотрудничают с Россией, европейские санкции против России ситуацию в корне не изменят. Снятие некоторых американских санкций вполне реально, в Европе считают, что этого нельзя допустить. Макрон и Мерц считают, что через несколько месяцев экономика России может рухнуть, но это не так. Это мнение европейцев, оно абсурдное, но они этого не понимают. Также европейские лидеры жутко боятся выхода Трампа из переговорного процесса. Какие у них карты остаются без американского оружия и дипломатической поддержки? Европа без Америки не может продолжать боевые действия или установить мир», - добавил собеседник НСН.

США не позволят себе полностью отойти в сторону от посредничества по урегулированию конфликта на Украине, так как это будет означать для них «потерю лица» и экономической выгоды, а у европейцев нет ресурсов самостоятельно «воевать» с Россией. Об этом в беседе с НСН рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

