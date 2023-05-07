В Госдуме призвали готовиться к получению Киевом истребителей F-16
Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал готовить российскую противовоздушную оборону к тому, что Украина получит американские истребители F-16. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
Журавлев считает, что рано или поздно Киев получит истребители. Он не исключил, что за штурвалы F-16 могут сесть американские пилоты.
Депутат отметил, что российская ПВО еще не сталкивалась с F-16. Он призвал оперативно модернизировать систему противовоздушной обороны.
Американские истребители не смогут преодолеть российскую противовоздушную оборону, заявил в интервью Business Insider ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл, передает «Радиоточка НСН».
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