В Госдуме призвали готовиться к получению Киевом истребителей F-16

Журавлев считает, что рано или поздно Киев получит истребители. Он не исключил, что за штурвалы F-16 могут сесть американские пилоты.

Депутат отметил, что российская ПВО еще не сталкивалась с F-16. Он призвал оперативно модернизировать систему противовоздушной обороны.

Американские истребители не смогут преодолеть российскую противовоздушную оборону, заявил в интервью Business Insider ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл, передает «Радиоточка НСН».

