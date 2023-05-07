В Турции заявили о предложении США отправить С-400 на Украину

Вашингтон предлагал Анкаре отправить комплекс ПВО С-400 на Украину. Об этом в интервью Habertürk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Он уточнил, что от США поступило несколько таких предложений. По словам Чавушоглу, подобные заявления из Вашингтона являются вмешательством в дела Турции.

«Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя. Такие предложения были», - сказал глава турецкого МИД.

Турция в 2017 году заключила с Россией контракт на поставку С-400. Анкара получила комплексы ПВО в 2019 году.

В Минобороны ранее сообщили об успешном применении дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:С-400СШАТурция

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