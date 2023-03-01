В Госдуме предложил объявить спутниковую группировку США законной целью России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США законной целью российских сил, передает РИА Новости.

Шеремет отметил, что спутники передают ВСУ данные для нанесения ударов по территории России, и призвал «погасить» их.

По его словам, американские спутники нацелены на «уничтожение мирного населения» и гражданских объектов.

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В ноябре директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что западные «квазигражданские спутники» могут стать законной целью для России. Он отметил, что провокационное применение гражданских спутников вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его мирное использование.

Со своей стороны, глава владеющей средствами спутниковой связи компании SpaceX Илон Маск ранее заявил, что сеть спутниковой связи Starlink не должна использоваться для эскалации на Украине, которая может спровоцировать третью мировую войну.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпутникиУкраинаГосдума
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