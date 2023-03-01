В Госдуме предложил объявить спутниковую группировку США законной целью России

В ноябре директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что западные «квазигражданские спутники» могут стать законной целью для России. Он отметил, что провокационное применение гражданских спутников вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его мирное использование.

Со своей стороны, глава владеющей средствами спутниковой связи компании SpaceX Илон Маск ранее заявил, что сеть спутниковой связи Starlink не должна использоваться для эскалации на Украине, которая может спровоцировать третью мировую войну.

