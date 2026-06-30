В Госдуме пообещали, что дроны Украины будут взрываться на территории стран НАТО

Российские средства радиоэлектронной борьбы способны нейтрализовать украинские беспилотники, движущиеся в направлении РФ через воздушное пространство стран Балтии. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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Парламентарий раскритиковал политику прибалтийских властей, заявив, что российская система РЭБ может не допустить вылета украинских дронов за пределы Прибалтики. В таком случае боеприпасы, доставляемые с помощью беспилотников, будут детонировать на территории государств НАТО — в том числе тех, которые стремятся стать частью альянса.

Кроме того, Журавлёв отметил, что из‑за использования украинских БПЛА страны НАТО не задействуют 5‑ю статью устава о коллективной обороне: по его мнению, Украина выполняет для альянса ключевую задачу, направленную против России.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал, что падение дронов ВСУ на территории государств — членов НАТО является приемлемой ценой за нанесение ударов по России, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:БеспилотникиВСУУкраинаГосдумаСпецоперация

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