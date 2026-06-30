В Госдуме пообещали, что дроны Украины будут взрываться на территории стран НАТО
Российские средства радиоэлектронной борьбы способны нейтрализовать украинские беспилотники, движущиеся в направлении РФ через воздушное пространство стран Балтии. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Парламентарий раскритиковал политику прибалтийских властей, заявив, что российская система РЭБ может не допустить вылета украинских дронов за пределы Прибалтики. В таком случае боеприпасы, доставляемые с помощью беспилотников, будут детонировать на территории государств НАТО — в том числе тех, которые стремятся стать частью альянса.
Кроме того, Журавлёв отметил, что из‑за использования украинских БПЛА страны НАТО не задействуют 5‑ю статью устава о коллективной обороне: по его мнению, Украина выполняет для альянса ключевую задачу, направленную против России.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал, что падение дронов ВСУ на территории государств — членов НАТО является приемлемой ценой за нанесение ударов по России, отмечает RT.
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