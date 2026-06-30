Политолог рассказал, зачем США заключили с Казахстаном соглашение по добыче вольфрама

США заключили соглашение по добыче вольфрама с Казахстаном, чтобы создать новые цепочки поставок для американского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа и казахстанские власти договорились о добыче вольфрама, запасы которого в Соединенных Штатах истощились из-за конфликта с Ираном.

Как отметил Новик, от вольфрама зависит производство высокоточных и бронебойных боеприпасов, ракетных систем, компонентов авиационной и космической техники. Большую часть металла импортировали в США из Китая, однако на фоне «торговой войны» Пекин сократил поставки. Кроме того, эксперт обратил внимание, что вольфрам может помочь в том числе в усилении американской «ядерной триады», развитии авианосного флота, разработке и серийном производстве истребителя шестого поколения F-47.

Однако, по мнению Новика, казахстанский проект не поможет восстановить в кратчайшие сроки запасы вооружений США, истощенные в связи с конфликтом в Иране.

«Даже если проект будет реализован в полном объеме, добыча и создание перерабатывающей инфраструктуры займет годы», - указал эксперт.

Новик добавил, что в этом вопросе речь идет скорее о долгосрочном контуре планирования.

