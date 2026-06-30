Сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета как выпускник первой совместной белорусско-китайской программы по специальности «Биотехнология». Об этом сообщил близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее лидер Белоруссии прибыл в Китай с рабочим визитом. Лукашенко встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позднее политик посетил Пекинский университет и поучаствовал в церемонии вручения дипломов выпускникам первой образовательной программы двух стран, которая реализуется совместно с Белорусским государственным университетом.

Диплом двух университетов получили пять белорусских выпускников, в том числе Лукашенко-младший. Всего участниками программы стали 25 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияПекинАлександр Лукашенко

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