Военный юрист назвал самые частые схемы обмана военных и их семей

Ещё одна уловка — «решение по‑тихому»: так называемые «решалы», якобы имеющие нужные связи, берут деньги и пропадают либо при отказе начинают угрожать созданием проблем. Не менее опасна схема с предложением дать взятку военкому — за «услугу» просят от полумиллиона до миллиона рублей. Она не только грозит потерей средств, но и влечёт риск уголовного преследования и последующего шантажа.



Мошенники также охотятся на людей в чатах и соцсетях: они создают фейковые аккаунты реальных юристов и пишут в личные сообщения, умело эксплуатируя чужую беду. Иногда аферисты действуют под видом официальных специалистов и заключают договоры с заведомо невыполнимыми обещаниями — например, гарантируют работу в воинской части, куда не пускают даже адвокатов, или увольнение в 59 лет при предельном возрасте службы в 65 лет. В таких случаях вернуть деньги через суд практически невозможно.



Наконец, злоумышленники продают шаблоны документов для увольнения или прохождения военно‑врачебной комиссии за 5–15 тысяч рублей. Но в военном праве универсальные шаблоны не работают: каждая ситуация индивидуальна, а неправильно оформленный документ может лишь усложнить решение проблемы.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин сказал RT, что теоретически мошенники могут попытаться снять самозапрет на кредиты, но сделать это заметно сложнее, чем просто оформить заём по украденным паспортным данным.

